Yonne La Municipalité de Villeneuve-sur-Yonne propose de chiner et de dénicher les bonnes affaires.

Une brocante professionnelle sera présente tous les 4e dimanches de chaque mois sur le boulevard Marceau.

Venez dénicher un phonographe, fouiner parmi les cartes postales anciennes, chiner de vieux livres, des bijoux ou de la vaisselle…40 exposants vous attendent sur le boulevard Marceau et son parking. Le stationnement sera exceptionnellement autorisé les jours de brocante professionnelle sur la contre-allée Victor Hugo.

Buvette / restauration sur place. Prochains RDV :

22 janvier

26 février

26 mars

23 avril

28 mai

25 juin broc89500@gmail.com +33 3 86 87 62 00 Parking Boulevard Marceau Villeneuve-sur-Yonne

