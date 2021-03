Pomérols Pomérols Hérault, Pomérols BROCANTE POMEROLS Pomérols Catégories d’évènement: Hérault

Pomérols

BROCANTE POMEROLS, 28 mars 2021-28 mars 2021, Pomérols. BROCANTE POMEROLS 2021-03-28 07:00:00 07:00:00 – 2021-03-28 17:00:00 17:00:00

Pomérols Hérault Venez « chiner » et peut-être trouver l’objet rare qui manque à votre collection lors de cette Brocante organisée par l’association des parents d’élèves de Pomerols. Réservation: 06 09 14 73 95 Venez « chiner » et peut-être trouver l’objet rare qui manque à votre collection lors de cette Brocante organisée par l’association des parents d’élèves de Pomerols. Réservation: 06 09 14 73 95 ape.pomerols34@gmail.com Venez « chiner » et peut-être trouver l’objet rare qui manque à votre collection lors de cette Brocante organisée par l’association des parents d’élèves de Pomerols. Réservation: 06 09 14 73 95 Venez « chiner » et peut-être trouver l’objet rare qui manque à votre collection lors de cette Brocante organisée par l’association des parents d’élèves de Pomerols. Réservation: 06 09 14 73 95

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Pomérols Autres Lieu Pomérols Adresse Ville Pomérols