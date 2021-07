Batz sur mer Parking Place du Mûrier Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Brocante Parking Place du Mûrier Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique

Brocante Parking Place du Mûrier, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Batz sur mer. Brocante

Parking Place du Mûrier, le samedi 17 juillet à 08:00

Organisée par ABALA, cette traditionnelle foire à la brocante estivale réunit plus de 80 brocanteurs et professionnels. Vieux livres, objet de décoration, oeuvre d’art, meubles, objets insolites… Venez chiner et trouver l’objet qui manque à votre collection ! Entrée libre.

Public

Organisée par ABALA, cette traditionnelle foire à la brocante estivale réunit plus de 80 brocanteurs et professionnels. Vieux livres, objet de décoration, oeuvre d’art, meubles, objets insolites….. Parking Place du Mûrier Rue de la plage, Place Honoré de Balzac 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T08:00:00 2021-07-17T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Parking Place du Mûrier Adresse Rue de la plage, Place Honoré de Balzac 44740 Batz sur mer Ville Batz sur mer lieuville Parking Place du Mûrier Batz sur mer