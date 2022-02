Brocante organisée par Viroy Festivités ECOLE DE VIROY Viroy Catégories d’évènement: Loiret

Viroy

Brocante organisée par Viroy Festivités ECOLE DE VIROY, 8 mai 2022, Viroy. Brocante organisée par Viroy Festivités

ECOLE DE VIROY, le dimanche 8 mai à 08:30

Dimanche 8 mai, une brocante est organisée à l’école de Viroy. Pour y tenir un stand, vous débourserez 2,50€ le mètre. Rendez-vous à partir de 6h30 pour les exposants et de 8h30 pour les visiteurs. Restauration/buvette sur place. Informations : [viroyfestivites@gmail.com](mailto:viroyfestivites@gmail.com) ou 06 18 78 83 28 Brocante organisée par Viroy Festivités ECOLE DE VIROY 106 RUE ARISTIDE BRIAND 45200 AMILLY Viroy Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-08T08:30:00 2022-05-08T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Viroy Autres Lieu ECOLE DE VIROY Adresse 106 RUE ARISTIDE BRIAND 45200 AMILLY Ville Viroy lieuville ECOLE DE VIROY Viroy Departement Loiret

ECOLE DE VIROY Viroy Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/viroy/

Brocante organisée par Viroy Festivités ECOLE DE VIROY 2022-05-08 was last modified: by Brocante organisée par Viroy Festivités ECOLE DE VIROY ECOLE DE VIROY 8 mai 2022 ECOLE DE VIROY Viroy Viroy

Viroy Loiret