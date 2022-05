Brocante Nouzerines Nouzerines NouzerinesNouzerines Catégories d’évènement: 23600

Nouzerines

Brocante Nouzerines Nouzerines, 5 juin 2022, NouzerinesNouzerines. Brocante Place de la Mairie Nouzerines Nouzerines

2022-06-05 – 2022-06-05

Nouzerines 23600 Place de la Mairie Nouzerines 23600 Nouzerines place de la mairie et dans la Halle – 1€ le mètre – inscription par téléphone avant le 30 mai ou sur place le jour même Organisée par le club des 4 saisons – buvette et restauration sur place place de la mairie et dans la Halle – 1€ le mètre – inscription par téléphone avant le 30 mai ou sur place le jour même Place de la Mairie Nouzerines Nouzerines

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: 23600, Nouzerines Autres Lieu Nouzerines Nouzerines Adresse Place de la Mairie Ville NouzerinesNouzerines lieuville Place de la Mairie Nouzerines Nouzerines Departement 23600

Nouzerines Nouzerines NouzerinesNouzerines 23600 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nouzerinesnouzerines/

Brocante Nouzerines Nouzerines 2022-06-05 was last modified: by Brocante Nouzerines Nouzerines Nouzerines Nouzerines 5 juin 2022 23600 Nouzerines

NouzerinesNouzerines 23600