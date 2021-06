Saint-Léger-aux-Bois Saint-Léger-aux-Bois 60170, Saint-Léger-aux-Bois Brocante nocturne et Fête de la Musique Saint-Léger-aux-Bois Saint-Léger-aux-Bois Catégories d’évènement: 60170

Saint-Léger-aux-Bois

Brocante nocturne et Fête de la Musique Saint-Léger-aux-Bois, 19 juin 2021-19 juin 2021, Saint-Léger-aux-Bois. Brocante nocturne et Fête de la Musique 2021-06-19 13:00:00 – 2021-06-19 22:00:00

Saint-Léger-aux-Bois 60170 Saint-Léger-aux-Bois 3 3 Rendez-vous le 19 Juin pour une journée exceptionnelle à Saint Léger aux Bois !

SAMEDI 19 JUIN

NOCTURNE 13h/22H

Restauration sur place

Fête de la Musique jusqu’au couvre-feu de 23h

Inscription par téléphone :

03-44-75-32-70

06-31-38-85-03

Permanences : Maison des associations 8 Rue de L’église

Samedis 5 et 12 Juin de 10h à 12h

Mercredi 16 Juin de 17h à 19h

Tarif : 3 euros le mètre (1m acheté 1m offert pour les habitants)

Particuliers et professionnels acceptés

Brocante organisée par l’ESSL

Fête de la musique organisée par Saint Léger Loisirs +33 3 44 75 32 70 Rendez-vous le 19 Juin pour une journée exceptionnelle à Saint Léger aux Bois !

SAMEDI 19 JUIN

NOCTURNE 13h/22H

Restauration sur place

Fête de la Musique jusqu’au couvre-feu de 23h

Inscription par téléphone :

03-44-75-32-70

06-31-38-85-03

Permanences : Maison des associations 8 Rue de L’église

Samedis 5 et 12 Juin de 10h à 12h

Mercredi 16 Juin de 17h à 19h

Tarif : 3 euros le mètre (1m acheté 1m offert pour les habitants)

Particuliers et professionnels acceptés

Brocante organisée par l’ESSL

Fête de la musique organisée par Saint Léger Loisirs essl

Détails Catégories d’évènement: 60170, Saint-Léger-aux-Bois Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Léger-aux-Bois Adresse Ville Saint-Léger-aux-Bois lieuville 49.47702#2.95274