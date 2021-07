Nargis Nargis NARGIS Brocante Nargis Nargis Catégorie d’évènement: NARGIS

Brocante Nargis, 12 septembre 2021-12 septembre 2021, Nargis. Brocante

Nargis, le dimanche 12 septembre à 07:00

La brocante de Nargis aura lieu le dimanche 12 septembre dans le centre ville de 7h à 18h pour y dénicher votre bonheur. Restauration et buvette sur place. Inscription obligatoire au 07 67 52 23 45 : 2,50 € le mètre linéaire. 2,50 le mètre linéaire. Inscription obligatoire BROCANTE Nargis Place de l’Église, Nargis Nargis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T07:00:00 2021-09-12T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: NARGIS Étiquettes évènement : Autres Lieu Nargis Adresse Place de l'Église, Nargis Ville Nargis lieuville Nargis Nargis