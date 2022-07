Brocante Nades Nades Catégories d’évènement: Allier

Allier Nades Brocante à Nades avec repas proposé, au menu jambon à la broche et barbecue. Jeux pour enfants disponibles. mairie.nades@wanadoo.fr +33 4 70 90 42 02 Mairie 2 rue Charles Auguste de Morny Nades

