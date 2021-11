Pleubian Pleubian Côtes-d'Armor, Pleubian Brocante musicale Pleubian Pleubian Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pleubian

Brocante musicale Pleubian, 30 novembre 2021, Pleubian. Brocante musicale Pleubian

–

Pleubian Côtes d’Armor Proposée par la Presqu’île à Tue-tête : brocante musicale consacrée à la musique. L’occasion de dénicher le trésor recherché juste avant Noël. Collectionneurs de disques, partitions, guitares, accordéons, clarinettes, luthier, instruments pour enfants, contes musicaux, matériel hifi, sonos… La musique sera dans chaque coin de la salle tout au long de la journée. Des jeux musicaux seront organisés toute la journée avec de nombreux gros lots à gagner grâce aux partenaires de la brocante.

Une chasse au trésor pour les enfants se tiendra dans la salle, avec la complicité de tous les participants.

Concerts dès 14h, des artistes de tout horizon se succéderont sur scène.

Entrée libre, buvette et restauration sur place. asso.presquile@laposte.net +33 6 27 28 35 32 http://www.atuetete.net/ Proposée par la Presqu’île à Tue-tête : brocante musicale consacrée à la musique. L’occasion de dénicher le trésor recherché juste avant Noël. Collectionneurs de disques, partitions, guitares, accordéons, clarinettes, luthier, instruments pour enfants, contes musicaux, matériel hifi, sonos… La musique sera dans chaque coin de la salle tout au long de la journée. Des jeux musicaux seront organisés toute la journée avec de nombreux gros lots à gagner grâce aux partenaires de la brocante.

Une chasse au trésor pour les enfants se tiendra dans la salle, avec la complicité de tous les participants.

Concerts dès 14h, des artistes de tout horizon se succéderont sur scène.

Entrée libre, buvette et restauration sur place. Pleubian

dernière mise à jour : 2021-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pleubian Autres Lieu Pleubian Adresse Ville Pleubian lieuville Pleubian