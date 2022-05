BROCANTE MUSICALE – LA TROC’A ZIK Essey-lès-Nancy Essey-lès-Nancy Catégories d’évènement: Essey-lès-Nancy

Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Essey-lès-Nancy Dans le cadre des 25 ans du Festival Essey chantant, la ville d’Essey-les-Nancy organise sa 1ère brocante musicale. Si vous souhaitez vous débarrasser de vos vinyles, CD, cassettes audios, DVD, cassettes VHS de concerts, de vieilles partitions, des instruments de musiques, de la hi-fi, des vieux postes de radio, des objets de décoration (en lien avec la musique, toujours !), vous avez la possibilité de tenir un stand. L’emplacement est gratuit.

Si vous avez une vieille guitare, un tourne-disque ou un carton de vinyles qui vous encombrent dans le grenier, mais que vous ne souhaitez pas exposer, vous pouvez en faire don à notre stand solidaire tenu par des enfants. Les ventes seront reversées à une action caritative.

Si vous n’avez rien à vendre, mais envie de trouver le vinyle des Pink Floyd qui manque à votre collection, il faudra venir fouiller sur les stands de notre brocante à partir de 10 heures. Le matin vous pourrez ainsi profiter également d’une matinée de festival avec les balances des groupes, voire même discuter avec les musiciens. Et si vous venez chiner l’après-midi, vous pourrez le faire en musique live !

Enfin, si vous souhaitez exposer, ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de places d’exposants est limité. Inscription des exposants au 06-26-60-45-43

Dépôt des dons ou enlèvement à domicile sur rendez-vous au même numéro +33 6 26 60 45 43 ville d’Essey-les-Nancy

