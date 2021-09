Saint-Germain-en-Laye La CLEF Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Brocante musicale de La CLEF La CLEF Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines

Brocante musicale de La CLEF La CLEF, 18 septembre 2021, Saint-Germain-en-Laye. Brocante musicale de La CLEF

La CLEF, le samedi 18 septembre à 14:00

Vous souhaitez remplacer votre instrument, trouver la guitare idéale, dénicher le vinyle de vos rêves ? La brocante musicale de La CLEF est de retour ! Une nouvelle fois, l’association offre la possibilité à tous les passionnés de musique de se rencontrer, d’échanger, de vendre ou d’acheter ! —————– RESERVATIONS DES STANDS Inscription par mail : [[stephane.guiot@laclef.asso.fr](mailto:stephane.guiot@laclef.asso.fr)](mailto:stephane.guiot@laclef.asso.fr) Exposants non professionnels Accès libre pour les visiteurs Buvette dans le parc —————– LA CLEF FAIT SA RENTREE Cet événement s’inscrit dans le cadre du “Warm’ Up” ! Le “Warm’ Up”, c’est quoi ? C’est la journée de lancement de la saison à La CLEF. Concerts en terrasse, visites guidées, vernissage d’exposition, démos de danse, fresque participative, le “Warm Up” c’est l’occasion de découvrir La CLEF sous toutes ses formes. Plus d’infos [communication@laclef.asso.fr](mailto:communication@laclef.asso.fr)

Entrée libre

Venez échanger, vendre ou acheter vos instruments, CDs, vinyles… La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Autres Lieu La CLEF Adresse 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Ville Saint-Germain-en-Laye lieuville La CLEF Saint-Germain-en-Laye