Brocante musicale Concressault Concressault Catégories d’évènement: Cher

Concressault

Brocante musicale Concressault, 16 juin 2022, Concressault. Brocante musicale Concressault

2022-06-16 06:00:00 – 2022-06-16 18:00:00

Concressault Cher Concressault A l’occasion de la Fête de la Musique, l’école de musique du Canton de Vailly-sur-Sauldre organise une brocante musicale.

Au programme : remise des diplômes de l’école et animations musicales diverses. A l’occasion de la Fête de la Musique, l’école de musique du Canton de Vailly-sur-Sauldre organise une brocante musicale. cathy.devalliere@hotmail.fr +33 6 79 38 26 00 A l’occasion de la Fête de la Musique, l’école de musique du Canton de Vailly-sur-Sauldre organise une brocante musicale.

Au programme : remise des diplômes de l’école et animations musicales diverses. ©pixabay

Concressault

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Concressault Autres Lieu Concressault Adresse Ville Concressault lieuville Concressault Departement Cher

Concressault Concressault Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/concressault/

Brocante musicale Concressault 2022-06-16 was last modified: by Brocante musicale Concressault Concressault 16 juin 2022 cher Concressault

Concressault Cher