Brocante musicale & Concert Saint-Claude, 3 juillet 2022, Saint-Claude.

Brocante musicale & Concert

12 Rue de la Poyat Saint-Claude Jura

2022-07-03 – 2022-07-03

Saint-Claude

Jura

EUR Dimanche 3 juillet de 10h à 18h30 à la Maison du Peuple – Saint-Claude

BROCANTE MUSICALE & CONCERT

Zic à Brac et fanfare béninoise

Le rendez-vous pour bien démarrer l’été !

Musiciens, passionnés de musique, curieux, venez troquer, acheter, vendre, découvrir… en musique et en convivialité. Vente d’instruments de musique, accessoires et pièces détachées tout instrument, atelier guitares et fer à souder, vinyls/cd, partitions…

Concert à 17h30 de Akpé Jô Mimi

Akpé Jô Mimi pourrait se traduire par « le rassemblement du souffle ». Dans un même souffle, un même élan généreux, la réunion de 2 familles musicales rodées dans la rue qui abolit toutes les frontières en interprétant des compositions originales inspirées d’une Afrique fantasmagorique.

GRATUIT

la.fraternelle@maisondupeuple.fr +33 3 84 45 42 26 https://www.maisondupeuple.fr/evenement/cabaret-contemporain-report/

Dimanche 3 juillet de 10h à 18h30 à la Maison du Peuple – Saint-Claude

BROCANTE MUSICALE & CONCERT

Zic à Brac et fanfare béninoise

Le rendez-vous pour bien démarrer l’été !

Musiciens, passionnés de musique, curieux, venez troquer, acheter, vendre, découvrir… en musique et en convivialité. Vente d’instruments de musique, accessoires et pièces détachées tout instrument, atelier guitares et fer à souder, vinyls/cd, partitions…

Concert à 17h30 de Akpé Jô Mimi

Akpé Jô Mimi pourrait se traduire par « le rassemblement du souffle ». Dans un même souffle, un même élan généreux, la réunion de 2 familles musicales rodées dans la rue qui abolit toutes les frontières en interprétant des compositions originales inspirées d’une Afrique fantasmagorique.

GRATUIT

Saint-Claude

dernière mise à jour : 2022-06-21 par