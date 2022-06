Brocante Monthermé Monthermé Monthermé Catégorie d’évènement: Monthermé

2022-07-17 – 2022-07-17 Quai des bateliers Monthermé Ardennes Monthermé Vous avez un tas d’objets divers qui encombrent votre maison ? Vous voulez passer une agréable journée à marchander vos objets ?Venez nombreux à la brocante de Monthermé le 17/07/2022 qui se déroulera sur le quai des bateliers, organisé par la municipalité de Monthermé et le Local Club de Monthermé. Buvette et petite restauration sur place ! L’ouverture de la brocante pour les exposants se fera de 6h à 9h. Prix du mètre : 1 euros avec 4 mètres obligatoire. Inscription et informations au 06/61/66/31/48. +33 6 61 66 31 48 Quai des bateliers Monthermé

