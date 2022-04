Brocante Montbeugny Montbeugny Catégories d’évènement: Allier

Montbeugny

Brocante Montbeugny, 1 mai 2022, Montbeugny.

2022-05-01 07:00:00 – 2022-05-01 19:00:00

Montbeugny Allier Montbeugny Brocante organisée par le comité des fêtes de Montbeugny. Buvette et restauration sur place. +33 7 49 96 66 34 Stade municipal Parking de la salle polyvalente Montbeugny

