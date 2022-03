BROCANTE Mont-devant-Sassey Mont-devant-Sassey Catégories d’évènement: Meuse

Mont-devant-Sassey

BROCANTE Mont-devant-Sassey, 26 juin 2022, Mont-devant-Sassey. BROCANTE Mont-devant-Sassey

2022-06-26 – 2022-06-26

Mont-devant-Sassey Meuse Mont-devant-Sassey Emplacement 1 € le m. Accueil des exposants le matin à la Salle des Fêtes avec café et gateaux offerts. Plus de renseignements au 03 29 80 88 76. +33 3 29 80 88 76 Mont-devant-Sassey

dernière mise à jour : 2022-03-04 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Mont-devant-Sassey Autres Lieu Mont-devant-Sassey Adresse Ville Mont-devant-Sassey lieuville Mont-devant-Sassey Departement Meuse

Mont-devant-Sassey Mont-devant-Sassey Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mont-devant-sassey/

BROCANTE Mont-devant-Sassey 2022-06-26 was last modified: by BROCANTE Mont-devant-Sassey Mont-devant-Sassey 26 juin 2022 Meuse Mont-devant-Sassey

Mont-devant-Sassey Meuse