Brocante mensuelle des professionnels Avranches Avranches Catégories d’Évènement: Avranches

Manche

Brocante mensuelle des professionnels Avranches, 3 décembre 2023, Avranches . Brocante mensuelle des professionnels Haras Rue Jacques Anquetil Avranches Manche Rue Jacques Anquetil Haras

2023-12-03 08:00:00 08:00:00 – 2023-12-03 18:00:00 18:00:00

Rue Jacques Anquetil Haras

Avranches

Manche Pour la dernière de l’année, la brocante mensuelle des professionnels aura lieu au haras, rue Jacques Anquetil (espace couvert). Pour la dernière de l’année, la brocante mensuelle des professionnels aura lieu au haras, rue Jacques Anquetil (espace couvert). bbb50300@outlook.fr +33 6 20 50 01 65 Rue Jacques Anquetil Haras Avranches

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Avranches, Manche Autres Lieu Avranches Adresse Avranches Manche Rue Jacques Anquetil Haras Ville Avranches lieuville Rue Jacques Anquetil Haras Avranches Departement Manche

Avranches Avranches Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avranches/

Brocante mensuelle des professionnels Avranches 2023-12-03 was last modified: by Brocante mensuelle des professionnels Avranches Avranches 3 décembre 2023 Avranches Haras Rue Jacques Anquetil Avranches Manche manche

Avranches Manche