Brocante mensuelle des professionnels Avranches Avranches Catégories d’évènement: Avranches

Manche

Brocante mensuelle des professionnels Avranches, 1 mai 2022, Avranches. Brocante mensuelle des professionnels Avranches

2022-05-01 – 2022-05-01

Avranches Manche Avranches La brocante mensuelle des professionnels a lieu chaque 1er dimanche, du mois de mars à novembre, toute la journée, sur la place Valhubert. Réservation obligatoire, déballeurs professionnels uniquement. 25€ l’emplacement.

Et de 8h30 à 13h, sur la place Littré, exposition de voitures anciennes. La brocante mensuelle des professionnels a lieu chaque 1er dimanche, du mois de mars à novembre, toute la journée, sur la place Valhubert. Réservation obligatoire, déballeurs professionnels uniquement. 25€ l’emplacement.

Et de 8h30 à 13h, sur la… bbb50300@outlook.fr +33 6 20 50 01 65 La brocante mensuelle des professionnels a lieu chaque 1er dimanche, du mois de mars à novembre, toute la journée, sur la place Valhubert. Réservation obligatoire, déballeurs professionnels uniquement. 25€ l’emplacement.

Et de 8h30 à 13h, sur la place Littré, exposition de voitures anciennes. Avranches

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Avranches, Manche Autres Lieu Avranches Adresse Ville Avranches lieuville Avranches Departement Manche

Avranches Avranches Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avranches/

Brocante mensuelle des professionnels Avranches 2022-05-01 was last modified: by Brocante mensuelle des professionnels Avranches Avranches 1 mai 2022 Avranches manche

Avranches Manche