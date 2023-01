Brocante mensuelle de Lisieux Lisieux Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux

Brocante mensuelle de Lisieux Lisieux, 4 février 2023, Lisieux . Brocante mensuelle de Lisieux Place François Mitterrand Lisieux Calvados

2023-02-04 08:00:00 – 2023-02-04 18:00:00 Lisieux

Calvados Tous les 1er samedis de chaque mois, retrouvez une brocante, place François Mitterrand. Tous les 1er samedis de chaque mois, retrouvez une brocante, place François Mitterrand. vbuffardorganisation@gmail.com http://dimexpo.fr/ Lisieux

dernière mise à jour : 2023-01-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Lisieux Adresse Place François Mitterrand Lisieux Calvados Ville Lisieux lieuville Lisieux Departement Calvados

Lisieux Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/

Brocante mensuelle de Lisieux Lisieux 2023-02-04 was last modified: by Brocante mensuelle de Lisieux Lisieux Lisieux 4 février 2023 Calvados Lisieux Place François Mitterrand Lisieux Calvados

Lisieux Calvados