Brocante Menetou-Salon Catégories d’Évènement: Cher

Menetou-Salon

Brocante, 1 mai 2023, Menetou-Salon . Brocante Place du haut du bourg et Salle des fêtes Menetou-Salon Cher

2023-05-01 08:00:00 08:00:00 – 2023-05-01 Menetou-Salon

Cher Ouverte aux professionnels, particuliers et produits régionaux. Brocante proposée par l’amicale des Sapeurs Pompiers de Menetou-Soulangis contact.amicale.meso@gmail.com ©Ad2t Patrice Regnier

Menetou-Salon

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Menetou-Salon Autres Lieu Menetou-Salon Adresse Place du haut du bourg et Salle des fêtes Menetou-Salon Cher Ville Menetou-Salon Departement Cher Lieu Ville Menetou-Salon

Menetou-Salon Menetou-Salon Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menetou-salon /

Brocante 2023-05-01 was last modified: by Brocante Menetou-Salon 1 mai 2023 cher Menetou-Salon Place du haut du bourg et Salle des fêtes Menetou-Salon Cher

Menetou-Salon Cher