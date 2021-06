Albi Marché Castelviel Albi, Tarn Brocante Marché Castelviel Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Brocante Marché Castelviel, 21 août 2021-21 août 2021, Albi. Brocante

Marché Castelviel, le samedi 21 août à 08:00

Rendez-vous de 8h à 12h. Antiquaires et brocanteurs albigeois sont à retrouver à la brocante sous la halle du Castelviel Marché Castelviel Halle du Castelviel 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-21T08:00:00 2021-08-21T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Marché Castelviel Adresse Halle du Castelviel 81000 Albi Ville Albi lieuville Marché Castelviel Albi