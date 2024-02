Brocante Loisirs créatifs Rue Georges Pompidou Val-de-Scie, dimanche 17 mars 2024.

Brocante Loisirs créatifs Rue Georges Pompidou Val-de-Scie Seine-Maritime

Passe-Temps vide ses placards !

Les différents clubs créatifs ou culturels de l’association font du tri dans leurs stocks et vendent leur surplus à petits prix:

Tissus habillement et ameublement

Mercerie (boutons, rubans, dentelles, zip, cônes de fils etc….)

Perles et bijoux fantaisie

Laines et aiguilles

Canevas et écheveaux de coton

Cadres et albums photo

Toiles à peindre

Blocs papier pour scrapbooking

Livres de modèles et d’inspiration

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 09:00:00

fin : 2024-03-17 13:00:00

Rue Georges Pompidou Maison des associations

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie passetempsauffay@hotmail.fr

L’événement Brocante Loisirs créatifs Val-de-Scie a été mis à jour le 2024-02-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux