Brocante Lincounaise

2022-07-10 – 2022-07-10 Dès 6h30 sur l’aire de repos de Lincou avec un marché de Pays. Possibilité de restauration sur place. 2€50 le mètre pour les exposants.

Dès 8h, un déjeuner aux tripous ou tête de veau sera servi au foyer de Lincou RDV annuel sur les bords du Tarn à Lincou (6km de Réquista) Dès 6h30 sur l’aire de repos de Lincou avec un marché de Pays. Possibilité de restauration sur place. 2€50 le mètre pour les exposants.

Dès 8h, un déjeuner aux tripous ou tête de veau sera servi au foyer de Lincou

