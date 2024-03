BROCANTE Salle de la Cardine Les Islettes, dimanche 17 mars 2024.

Dimanche

La brocante se tiendra en intérieur et en extérieur, en fonction des conditions météorologiques. Vous pourrez flâner parmi les stands, découvrir des trésors et peut-être dénicher des objets uniques ! Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 08:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

Salle de la Cardine 10 rue de la Verrerie

Les Islettes 55120 Meuse Grand Est argfanat@wanadoo.fr

L’événement BROCANTE Les Islettes a été mis à jour le 2024-03-12 par OT DU PAYS D’ARGONNE