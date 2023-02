Brocante Le Mas-de-Tence Le Mas-de-Tence Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Le Mas-de-Tence

Brocante, 23 juillet 2023, Le Mas-de-Tence Le Mas-de-Tence. Brocante Village Le Mas-de-Tence Haute-Loire

2023-07-23 06:00:00 06:00:00 – 2023-07-23 19:00:00 19:00:00 Le Mas-de-Tence

Haute-Loire Le Mas-de-Tence EUR 1 1 Grande brocante annuelle, vide grenier, animations diverses tout au long de la journée, buvette, snack. alain.guerin1705@orange.fr +33 4 71 65 40 50 Le Mas-de-Tence

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Le Mas-de-Tence Autres Lieu Le Mas-de-Tence Adresse Village Le Mas-de-Tence Haute-Loire Ville Le Mas-de-Tence Le Mas-de-Tence lieuville Le Mas-de-Tence Departement Haute-Loire

Le Mas-de-Tence Le Mas-de-Tence Le Mas-de-Tence Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mas-de-tence le mas-de-tence/

Brocante 2023-07-23 was last modified: by Brocante Le Mas-de-Tence 23 juillet 2023 Haute-Loire Le Mas-de-Tence Le Mas-de-Tence, Haute-Loire Village Le Mas-de-Tence Haute-Loire

Le Mas-de-Tence Le Mas-de-Tence Haute-Loire