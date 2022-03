Brocante le Cendre en F�te Le Cendre Le Cendre Catégorie d’évènement: Le Cendre

Brocante le Cendre en F�te Le Cendre, 26 juin 2022, Le Cendre. Brocante le Cendre en Fête Association la brocante cendriouse 7 rue de la Mairie Le Cendre

2022-06-26 08:00:00 08:00:00 – 2022-06-26 Association la brocante cendriouse 7 rue de la Mairie

Le Cendre Puy-de-Dôme Le Cendre 600 emplacements disponibles labrocantecendriouse@gmail.com +33 4 73 84 12 14 http://labrocantecendriouse.blogspot.com/ Association la brocante cendriouse 7 rue de la Mairie Le Cendre

dernière mise à jour : 2022-03-21 par Clermont Auvergne Tourisme

Détails Catégorie d’évènement: Le Cendre Autres Lieu Le Cendre Adresse Association la brocante cendriouse 7 rue de la Mairie Ville Le Cendre lieuville Association la brocante cendriouse 7 rue de la Mairie Le Cendre Departement Puy-de-Dôme

Le Cendre Le Cendre Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-cendre/

Brocante le Cendre en F�te Le Cendre 2022-06-26 was last modified: by Brocante le Cendre en F�te Le Cendre Le Cendre 26 juin 2022 Le Cendre

Le Cendre Puy-de-Dôme