Brocante – Laversine Laversine Laversine Catégories d’évènement: Aisne

Laversine

Brocante – Laversine Laversine, 5 juin 2022, Laversine. Brocante – Laversine Laversine

2022-06-05 07:00:00 – 2022-06-05

Laversine Aisne Laversine Rendez-vous pour la brocante de Laversine à partir de 7h.

Pour les demandes de réservation, vous pouvez contactez le 06 81 10 23 67 ou francine.gayard@orange.fr Rendez-vous pour la brocante de Laversine à partir de 7h.

Pour les demandes de réservation, vous pouvez contactez le 06 81 10 23 67 ou francine.gayard@orange.fr francine.gayard@orange.fr +33 6 81 10 23 67 Rendez-vous pour la brocante de Laversine à partir de 7h.

Pour les demandes de réservation, vous pouvez contactez le 06 81 10 23 67 ou francine.gayard@orange.fr ©pixabay (5)

Laversine

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Laversine Autres Lieu Laversine Adresse Ville Laversine lieuville Laversine Departement Aisne

Laversine Laversine Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laversine/

Brocante – Laversine Laversine 2022-06-05 was last modified: by Brocante – Laversine Laversine Laversine 5 juin 2022 Aisne Laversine

Laversine Aisne