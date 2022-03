BROCANTE Lamorville Lamorville Catégories d’évènement: Lamorville

Meuse

BROCANTE Lamorville, 6 juin 2022, Lamorville.

2022-06-06

26e brocante de Spada. Pré-réservation pour les exposants : 1€ le mètre. Restauration et buvette sur place. amicaledesfetes.spada@gmail.com +33 3 29 90 19 89 https://amicaledesfetesspada.wixsite.com/spada

