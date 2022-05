Brocante Labroye Labroye Catégorie d’évènement: Labroye

Brocante Labroye, 8 mai 2022, Labroye. Brocante Labroye

–

Labroye Pas-de-Calais Labroye Ce samedi 11 juin, venez chiner à la brocante de Labroye, de 13h à 20h ! mairie.labroye@wanadoo.fr +33 3 21 86 94 79 Ce samedi 11 juin, venez chiner à la brocante de Labroye, de 13h à 20h ! Labroye

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégorie d’évènement: Labroye Autres Lieu Labroye Adresse Ville Labroye lieuville Labroye

Labroye Labroye https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labroye/

Brocante Labroye 2022-05-08 was last modified: by Brocante Labroye Labroye 8 mai 2022

Labroye