2022-12-04 – 2022-12-04

Côtes-d’Armor La Roche-Jaudy Bric à broc du RPI de La Roche-Jaudy.

3€50 le mètre linéaire, tables fournies, ouverture aux exposants à partir de 7h. Petite restauration sur place +33 7 49 06 16 63 Pommerit-Jaudy Gymnase La Roche-Jaudy

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

