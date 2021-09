La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame Eure-et-Loir, La Ferté-Vidame Brocante – la ferté vidame – sous réserve La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

La Ferté-Vidame

Brocante – la ferté vidame – sous réserve La Ferté-Vidame, 26 septembre 2021, La Ferté-Vidame. Brocante – la ferté vidame – sous réserve 2021-09-26 08:00:00 – 2021-09-26 19:00:00

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir Le Comité des Fêtes de La Ferté-Vidame vous propose de venir profiter d’une brocante de 8h à 19h sur la commune. Tarif de 2.50 € le mètre linéaire pour les exposants. accès libre pour le public Le Comité des Fêtes de La Ferté-Vidame vous propose de venir profiter d’une brocante de 8h à 19h sur la commune. Tarif de 2.50 € le mètre linéaire pour les exposants. accès libre pour le public +33 6 60 82 13 65 Le Comité des Fêtes de La Ferté-Vidame vous propose de venir profiter d’une brocante de 8h à 19h sur la commune. Tarif de 2.50 € le mètre linéaire pour les exposants. accès libre pour le public comité des fêtes dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, La Ferté-Vidame Autres Lieu La Ferté-Vidame Adresse Ville La Ferté-Vidame lieuville 48.61363#0.90102