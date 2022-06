Brocante La Clayette La Clayette Catégories d’évènement: 71800

Brocante La Clayette, 20 août 2022, La Clayette.

2022-08-20 06:00:00 – 2022-08-21 19:00:00

La Clayette 71800 32ème brocante antiquité multi collections de La Clayette à la salle des fêtes et en extérieur. Buvette, restauration, entrée gratuite lorenzo.gelsumini@wanadoo.fr +33 3 85 28 06 18 32ème brocante antiquité multi collections de La Clayette à la salle des fêtes et en extérieur. Buvette, restauration, entrée gratuite La Clayette

