Compiègne Compiègne Compiègne, Oise Brocante – Jardins du livre – Exposition “Compiègne d’autrefois 1900-1960” Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Oise

Brocante – Jardins du livre – Exposition “Compiègne d’autrefois 1900-1960” Compiègne, 4 septembre 2021, Compiègne. Brocante – Jardins du livre – Exposition “Compiègne d’autrefois 1900-1960” 2021-09-04 – 2021-09-04

Compiègne Oise Compiègne 0 0 Sur le parvis : Jardins du livre, avec des auteurs, des collectionneurs, des libraires, des éditeurs qui vous présenteront leurs livres. Sur le parking : Brocante des Jardins avec 60 emplacements et stand de restauration. Dans le hall : Exposition Compiègne d’autrefois 1900-1960 avec le concours des Archives de l’Agglomération de Compiègne. Sur le parvis : Jardins du livre, avec des auteurs, des collectionneurs, des libraires, des éditeurs qui vous présenteront leurs livres. Sur le parking : Brocante des Jardins avec 60 emplacements et stand de restauration. Dans le hall : Exposition Compiègne d’autrefois 1900-1960 avec le concours des Archives de l’Agglomération de Compiègne. amicale.jardins@gmail.com Sur le parvis : Jardins du livre, avec des auteurs, des collectionneurs, des libraires, des éditeurs qui vous présenteront leurs livres. Sur le parking : Brocante des Jardins avec 60 emplacements et stand de restauration. Dans le hall : Exposition Compiègne d’autrefois 1900-1960 avec le concours des Archives de l’Agglomération de Compiègne. Brocante – Jardins des livres – Exposition Compiègne d’autrefois dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Compiègne Adresse Ville Compiègne lieuville 49.40739#2.80963