Brocante Ids-Saint-Roch Ids-Saint-Roch Catégories d’évènement: 18170

Ids-Saint-Roch

Brocante Ids-Saint-Roch, 18 juin 2022, Ids-Saint-Roch. Brocante Ids-Saint-Roch

2022-06-18 – 2022-06-18

Ids-Saint-Roch 18170 Ids-Saint-Roch Brocante au foyer rural de 6h à 19h, organiée par l’UNC Ids St Roch/Touchay/Morlac. Inscriptions sur place, professionnels et particuliers. Emplacements gratuits. Brocante au foyer rural de 6h à 19h, organiée par l’UNC Ids St Roch/Touchay/Morlac. Inscriptions sur place, professionnels et particuliers. Emplacements gratuits. Brocante au foyer rural de 6h à 19h, organiée par l’UNC Ids St Roch/Touchay/Morlac. Inscriptions sur place, professionnels et particuliers. Emplacements gratuits. Ids-Saint-Roch

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 18170, Ids-Saint-Roch Autres Lieu Ids-Saint-Roch Adresse Ville Ids-Saint-Roch lieuville Ids-Saint-Roch Departement 18170

Ids-Saint-Roch Ids-Saint-Roch 18170 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ids-saint-roch/

Brocante Ids-Saint-Roch 2022-06-18 was last modified: by Brocante Ids-Saint-Roch Ids-Saint-Roch 18 juin 2022 18170 Ids-Saint-Roch

Ids-Saint-Roch 18170