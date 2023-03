Brocante handball Yzeure Rue des Cladets Yzeure Office du tourisme de Moulins & sa région Yzeure Catégories d’Évènement: Allier

Brocante handball Yzeure
Château de Panloup
Rue des Cladets
Yzeure
Allier

2023-06-04 06:00:00 06:00:00 – 2023-06-04 19:00:00 19:00:00

Réservations ou informations à compter du 12 avril 2023.
hby.brocante@gmail.com
+33 6 88 92 56 84

