Longny les Villages Longny les Villages Longny les Villages, Orne Brocante guinguette Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Orne

Brocante guinguette, 26 juin 2021-26 juin 2021, Longny les Villages. Brocante guinguette 2021-06-26 06:00:00 06:00:00 – 2021-06-27 18:00:00 18:00:00 Place de l’Hôtel de Ville LONGNY AU PERCHE

Longny les Villages Orne Longny les Villages Le VAL vous propose sa brocante guinguette. Brocante sur la place de l’Hôtel de Ville, rue du Square Eugène Cordier et parking du Pont Rouge. Guinguette avec parquet de danse au bord de la rivière sur le parking du Pont Rouge. Le VAL vous propose sa brocante guinguette. Brocante sur la place de l’Hôtel de Ville, rue du Square Eugène Cordier et parking du Pont Rouge. Guinguette avec parquet de danse au bord de la rivière sur le parking du Pont Rouge. +33 6 31 54 26 66 Le VAL vous propose sa brocante guinguette. Brocante sur la place de l’Hôtel de Ville, rue du Square Eugène Cordier et parking du Pont Rouge. Guinguette avec parquet de danse au bord de la rivière sur le parking du Pont Rouge. Le VAL vous propose sa brocante guinguette. Brocante sur la place de l’Hôtel de Ville, rue du Square Eugène Cordier et parking du Pont Rouge. Guinguette avec parquet de danse au bord de la rivière sur le parking du Pont Rouge.

Détails Catégories d’évènement: Longny les Villages, Orne Autres Lieu Longny les Villages Adresse Place de l'Hôtel de Ville LONGNY AU PERCHE Ville Longny les Villages