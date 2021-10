Reims Reims Marne, Reims Brocante Geek & Jouets Anciens Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Brocante Geek & Jouets Anciens Reims, 31 octobre 2021, Reims. Brocante Geek & Jouets Anciens Rue Andrieux Halles du Boulingrin Reims

2021-10-31 09:00:00 – 2021-10-31 17:00:00 Rue Andrieux Halles du Boulingrin

Reims Marne Ne manquez pas la 2ème Brocante du Geek & Jouets Anciens aux halles du Boulingrin. Durant toute la journée, ce salon rassemble de nombreux exposants venus de toute la région et des régions limitrophes, dont l’objectif est de vendre, d’échanger ou de partager leur passion du Geek, de la Pop Culture et de la miniature : Autos, trains, avions, bateaux, tracteurs, saynètes ou dioramas, figurines, legos, playmobils, meccano, maquettes, modélisme, poupées, bois tôle & mécanique, jouets et jeux anciens, mangas, consoles de salon, jeux vidéo, comics, bandes dessinées, jeux de société, figurines, livres de SF, Fantasy et Fantastique, dvd, films cultes, jeux de cartes, goodies de séries TV actuelles et rétros…etc. Une brocante ouverte à tous, rassemblant les passions et les générations. miniatures@tandem.events Rue Andrieux Halles du Boulingrin Reims

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Rue Andrieux Halles du Boulingrin Ville Reims lieuville Rue Andrieux Halles du Boulingrin Reims