Brocante Fuissé Fuissé Catégories d’évènement: Fuissé

Saône-et-Loire

Brocante Fuissé, 8 mai 2022, Fuissé. Brocante Salle Romanin Rue de la Planchette Fuissé

2022-05-08 – 2022-05-08 Salle Romanin Rue de la Planchette

Fuissé Saône-et-Loire Fuissé EUR 0 Après deux ans d’interruptions, l’amicale des parents d’élèves de Solutré-Pouilly-Fuissé vous donne rendez-vous pour une journée brocante avec buvette et restauration ! Accueil des exposants à partir de 5h30. amicale.scolaire.solutre@gmail.com Après deux ans d’interruptions, l’amicale des parents d’élèves de Solutré-Pouilly-Fuissé vous donne rendez-vous pour une journée brocante avec buvette et restauration ! Accueil des exposants à partir de 5h30. Salle Romanin Rue de la Planchette Fuissé

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Fuissé, Saône-et-Loire Autres Lieu Fuissé Adresse Salle Romanin Rue de la Planchette Ville Fuissé lieuville Salle Romanin Rue de la Planchette Fuissé Departement Saône-et-Loire

Fuissé Fuissé Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fuisse/

Brocante Fuissé 2022-05-08 was last modified: by Brocante Fuissé Fuissé 8 mai 2022 Fuissé Saône-et-Loire

Fuissé Saône-et-Loire