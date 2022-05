Brocante Fragnes-La Loyère Fragnes-La Loyère Catégories d’évènement: Fragnes-La Loyère

Brocante Parc des Lauriers 33 rue du Bourg Fragnes-La Loyère

2022-05-22

Fragnes-La Loyère Saône-et-Loire Fragnes-La Loyère EUR 0 0 La brocante du Club Cyclo aura lieu le 22 mai prochain au parc des Lauriers, de 8h à 18h.

– Buvette et petite restauration sur place

– Visiteurs : entrée gratuite

