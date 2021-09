Fontenay-lès-Briis Fontenay-lès-Briis Essonne, Fontenay-lès-Briis Brocante Fontenay-lès-Briis Fontenay-lès-Briis Catégories d’évènement: Essonne

Brocante Fontenay-lès-Briis, 12 septembre 2021, Fontenay-lès-Briis. Brocante 2021-09-12 06:00:00 06:00:00 – 2021-09-12 18:00:00 18:00:00 Place de la Mairie Centre bourg – Autour de l’église

Fontenay-lès-Briis Essonne Fontenay-lès-Briis Brocante organisée par la Caisse des Écoles de Fontenay-lès-Briis au profit des enfants. flb.caissedesecoles@gmail.com +33 6 43 34 52 47 dernière mise à jour : 2021-09-06 par

