Gommenec'h Gommenec'h Côtes-d'Armor, Gommenec'h Brocante – Foire à tout Gommenec’h Gommenec'h Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Gommenec'h

Brocante – Foire à tout Gommenec’h, 7 novembre 2021, Gommenec'h. Brocante – Foire à tout Salle des fêtes Le Bourg Gommenec’h

2021-11-07 – 2021-11-07 Salle des fêtes Le Bourg

Gommenec’h Côtes d’Armor Gommenec’h Foire à tout organisée par le Comité d’Animation de Gommenec’h.

Restauration et buvette sur place. Entrée visiteurs gratuite.

Arrivées à partir de 7 h. Café offert aux exposants.

Pass sanitaire obligatoire. Salle des fêtes Le Bourg Gommenec’h

dernière mise à jour : 2021-10-23

