Seboncourt Seboncourt 02110, Seboncourt Brocante & Fête communale – Seboncourt Seboncourt Seboncourt Catégories d’évènement: 02110

Seboncourt

Brocante & Fête communale – Seboncourt Seboncourt, 13 juin 2021-13 juin 2021, Seboncourt. Brocante & Fête communale – Seboncourt 2021-06-13 – 2021-06-13

Seboncourt 02110 Seboncourt Une fête communale et une brocante sont organisées par le comité des fêtes de Seboncourt. Avec à 15H un défilé de l’Entente Musicale Seboncourt-Montbrehain. Manèges et loteries seront aussi de la partie. +33 6 84 34 31 83 Une fête communale et une brocante sont organisées par le comité des fêtes de Seboncourt. Avec à 15H un défilé de l’Entente Musicale Seboncourt-Montbrehain. Manèges et loteries seront aussi de la partie. Seboncourt

Détails Catégories d’évènement: 02110, Seboncourt Étiquettes évènement : Autres Lieu Seboncourt Adresse Ville Seboncourt lieuville 42.36131#-71.04829