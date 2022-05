Brocante & Fête communale à Seboncourt Seboncourt, 12 juin 2022, Seboncourt.

Brocante & Fête communale à Seboncourt Seboncourt

2022-06-12 – 2022-06-12

Seboncourt 02110

Une fête communale et une brocante sont organisées à Seboncourt le dimanche 12 juin de 9h à 18h.

Avec :

– de 11h à 12h30, animation par le marching band La Vaillante.

– à 15h, défilé de l’Entente Musicale Seboncourt-Montbrehain et du marching band La Vaillante.

Manèges et loteries seront aussi de la partie.

+33 6 17 26 44 78

Seboncourt

Seboncourt

dernière mise à jour : 2022-05-23 par