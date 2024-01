BROCANTE ET VIDE-GRENIERS Stade de la Remise Mont Lozère et Goulet, dimanche 14 juillet 2024.

BROCANTE ET VIDE-GRENIERS Stade de la Remise Mont Lozère et Goulet Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-14

fin : 2024-07-14

Les Fieirejaires organisent leur traditionnelle brocante du 14 Juillet, toujours au Bleymard, sur le stade de Foot!!

Réservations conseillées.

Vous souhaitez exposer ? N’hésitez pas à réserver votre emplacement auprès de Michel ROBERT au 06 10 85 36 …

Programme à venir

EUR.

Stade de la Remise Le Bleymard

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2024-01-15 par 48 – OT Mont Lozère