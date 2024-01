Brocante et Vide-greniers MONCEAUX AU PERCHE Longny les Villages, dimanche 28 juillet 2024.

Brocante et Vide-greniers MONCEAUX AU PERCHE Longny les Villages Orne

Le Comité des fêtes de Monceaux au Perche vous propose une brocante et un vide-greniers avec buvette et restauration sur place.

MONCEAUX AU PERCHE Le Bourg

Longny les Villages 61290 Orne Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 06:00:00

fin : 2024-07-28 18:00:00



L’événement Brocante et Vide-greniers Longny les Villages a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de Touisme des Hauts du Perche