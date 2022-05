Brocante et vide-greniers Longevilles-Mont-d’Or Longevilles-Mont-d'Or Catégories d’évènement: Doubs

Longevilles-Mont-d'Or

Brocante et vide-greniers Longevilles-Mont-d’Or, 24 juillet 2022, Longevilles-Mont-d'Or. Brocante et vide-greniers Longevilles-Mont-d’Or

2022-07-24 – 2022-07-24

Longevilles-Mont-d’Or Doubs Longevilles-Mont-d’Or De 7h à 18h vers la gare et la salle des fêtes.

Organisés par le Club de Marche des B’Sachards.

Nombreuses places, animations pour les enfants, grand parking.

Buvette et petite restauration, assiettes du terroir sur place.

Accès libre pour les visiteurs, 2€ /ml pour les exposants.

