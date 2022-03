Brocante et vide-greniers La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu Haute-Loire La Chaise-Dieu Foire de Pentecôte : Brocante et antiquités avec des exposants professionnels avenue de la gare et grand vide-greniers rue Saint-Martin de 7h à 18h collector63@sfr.fr +33 6 87 52 34 07 http://www.collector63.fr/ La Chaise-Dieu

