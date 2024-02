Brocante et vide-greniers Champagnac-de-Belair, dimanche 18 août 2024.

Brocante et vide-greniers Champagnac-de-Belair Dordogne

Brocante et vide-greniers. Buvette et restauration.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-18 08:00:00

fin : 2024-08-18 18:00:00

Allée des sports

Champagnac-de-Belair 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Brocante et vide-greniers Champagnac-de-Belair a été mis à jour le 2024-02-17 par Val de Dronne