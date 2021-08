Saint-Denis-lès-Martel Saint-Denis-lès-Martel Lot, Saint-Denis-lès-Martel Brocante et Vide-Greniers à Saint-Denis-Près-Martel Saint-Denis-lès-Martel Saint-Denis-lès-Martel Catégories d’évènement: Lot

Saint-Denis-lès-Martel

Brocante et Vide-Greniers à Saint-Denis-Près-Martel Saint-Denis-lès-Martel, 12 septembre 2021, Saint-Denis-lès-Martel. Brocante et Vide-Greniers à Saint-Denis-Près-Martel 2021-09-12 08:00:00 08:00:00 – 2021-09-12 19:00:00 19:00:00

Saint-Denis-lès-Martel Lot Saint-Denis-lès-Martel Vide grenier dans le bourg de Saint-Denis sur la place de la mairie.

2€ le mètre linéaire.

Entrée gratuite.

Buvette/sandwich. +33 6 80 67 37 93 essor dyonisien dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Denis-lès-Martel Autres Lieu Saint-Denis-lès-Martel Adresse Ville Saint-Denis-lès-Martel lieuville 44.94026#1.6616