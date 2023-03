Brocante et vide-greniers à Marminiac Marminiac Marminiac Catégories d’Évènement: Lot

Marminiac

Brocante et vide-greniers à Marminiac, 23 juillet 2023, Marminiac Marminiac. Brocante et vide-greniers à Marminiac Le Bourg Marminiac Lot

2023-07-23 07:00:00 07:00:00 – 2023-07-23 17:00:00 17:00:00 Marminiac

Lot Marminiac Emplacement : 2,50€ le mètre linéaire L’association « Le Bocal » organise un vide-greniers dans le centre bourg. Venez faire des affaires !

Seront également présents des artisans et des producteurs locaux. +33 7 51 67 79 89 Marminiac

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Marminiac Autres Lieu Marminiac Adresse Le Bourg Marminiac Lot Ville Marminiac Marminiac Departement Lot Lieu Ville Marminiac

Marminiac Marminiac Marminiac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marminiac marminiac/

Brocante et vide-greniers à Marminiac 2023-07-23 was last modified: by Brocante et vide-greniers à Marminiac Marminiac 23 juillet 2023 Le Bourg Marminiac Lot Lot Marminiac

Marminiac Marminiac Lot